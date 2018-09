Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Blikseminslag veroorzaakt brand in een woning in Zuiderwoude Foto: Inter Visual Studio Foto: Inter Visual Studio Foto: Inter Visual Studio Foto: Inter Visual Studio

ZUIDERWOUDE - Omstreeks zeven uur ontstond vanavond een brand in een woning aan de Dorpsstraat in Zuiderwoude. De brandweer was met man en macht aanwezig en inmiddels is de brand geblust.

De brand in het dak van de woning ontstond na een blikseminslag."De schade aan het dak is aanzienlijk, verder lijkt het mee te vallen", zo meldt een woordvoerder van de Veiligheidsregio. Een aantal kinderen zijn ter plaatse gecontroleerd door ambulancepersoneel, maar hoefden niet mee naar het ziekenhuis voor verder onderzoek.