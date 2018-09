RKC pakt overwinning Jong AZ af in slotfase

WAALWIJK - Jong AZ heeft doelpuntrijk gelijkgespeeld. In Waalwijk leverde de ploeg uit Alkmaar goede strijd, maar zag het de winst in de slotfase wegglippen.

Jong AZ kwam met een goed gevoel naar Waalwijk. Vorige week werd er verrassend gewonnen van Go Ahead Eagles, op dat moment koploper. Dat goede gevoel sloeg al snel om nadat Mario Bilate bijzonder snel scoorde. Hij kon de bal achter Jasper Schendelaar binnenschuiven.

Vermakelijk duel

Jong AZ werd net op tijd wakker. Een grote kans, nogmaals van Bilate, werd gekeerd door keeper Schendelaar. De volgende kans voor de Alkmaarders was gelijk raak. Tijjani Reijnders kon dwars door de Waalwijkse verdediging lopen en was keeper Etienne Vaessen te slim af: 1-1.

Bij rust had het zomaar 2-2 kunnen staan, ware het niet dat het aluminium tot twee keer toe een doelpunt in de weg stond. Kevin Vermeulen van RKC knalde de bal van veraf op de lat en niet veel later raakte ook Léon Bergsma aan Alkmaarse zijde de lat. Hij kopte een corner prima binnen, maar werd niet beloond.

Ferdy Druijf doet het opnieuw

Jong AZ kwam sterk uit de kleedkamer. Na een paar goede kansen was het na een uur spelen raak. Ferdy Druijf - het hele seizoen al belangrijk voor de Alkmaarders - scoorde uit een vrije trap.

Scheidsrechter Jannick van der Laan werd toegezongen door de supporters van RKC en kon dat niet hebben. Hij legde het spel na tachtig minuten stil. Na een korte onderbreking hield Jong AZ het toch niet droog achterin. Nikki Baggerman sleepte een punt binnen voor RKC door de bal langs Schendelaar te schieten: 2-2.

Opstelling RKC Waalwijk: Vaessen, Gaari, Lammers, Drost, Quasten, Mulder, Seys, Hansson, Bilate, Vermeulen, Maatsen

Opstelling Jong AZ: Schendelaar, Savastano (Opdam/46), Weigelt (Kramer/56), Bergsma, Wijndal, Hoedemakers, Dekker (Kaandorp/65), Goudmijn, Druijf, Jacobs, Reijnders