Operatie Boadu goed verlopen, rentree na winterstop Foto: Pro Shots/Jasper Ruhe

ALKMAAR - Myron Boadu (17) zal na de winterstop weer terugkeren in de selectie van AZ. Dat is de verwachting van trainer John van den Brom, die zijn pupil in de wedstrijd tegen Feyenoord zag uitvallen met een gebroken enkel.

Boadu heeft inmiddels een succesvolle operatie ondergaan. Het revalideren kan nu beginnen. De jonge speler had dit seizoen een basisplaats veroverd. Tegen Feyenoord (1-1) kwam hij ongelukkig in botsing met Eric Botteghin en werd afgevoerd op een brancard. Lees ook: Van den Brom: "De pijn is er nog steeds"