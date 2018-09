Jong Ajax legt het af tegen Go Ahead Eagles

DEVENTER - In de gietende regen is Jong Ajax er niet in geslaagd punten te pakken op de Adelaarshorst. Go Ahead Eagles bleek met 2-1 te sterk voor de ploeg van Michael Reiziger.

Het was voor Go Ahead Eagles de tweede wedstrijd op rij tegen een beloftenploeg. Vorige week werd er verrassend verloren van Jong AZ, waardoor de ploeg uit Deventer de koppositie moest afstaan aan sc Cambuur. De opvallendste naam in de basis bij Jong Ajax was Kasper Dolberg. Hij is teruggekomen van weer een blessure en mag warmdraaien bij Jong Ajax, na een korte invalbeurt tegen AEK Athene woensdag.

Van der Venne toont vorm

In de gietende regen kwam Go Ahead Eagles na een kwartier spelen op voorsprong. Richard van der Venne kon een voorzet van Jaroslav Navrátil van dichtbij binnentikken. Het was al zijn vijfde competitiedoelpunt.

Na een half uur spelen werd de wedstrijd gestaakt. De spelers en scheidsrechter konden wel tegen de regen, maar het onweer kwam te dichtbij. Toen de ploegen het spel weer hervatten was Jong Ajax scherp. Dani de Wit kopte hard binnen nadat Mitchel Bakker goed voorzette vanaf de linkerkant. De verdedigers van Go Ahead Eagles zagen er niet goed uit en zo kwam Jong Ajax op gelijke hoogte.

Go Ahead komt voor

De toeschouwers in de Adelaarshorst lieten flink van zich horen na rust. Scheidsrechter Freek van Herk werd verweten een Ajax-bril op te hebben. Daar dacht na zestig minuten spelen niemand bij de Deventenaren meer aan. Thomas Verheydt scoorde op dat ogenblik en liet iedereen aan de kant van Go Ahead Eagles juichen.

Jong Ajax probeerde nog wel, maar kon niet tot grote kansen komen. Dolberg was al bij rust naar de kant gehaald, de ingebrachte Kaj Sierhuis kon geen potten breken. Het bleef 2-1 en Jong Ajax staat nu zevende in de Keuken Kampioen Divisie met tien punten.

Opstelling Go Ahead Eagles: Verhulst, Lelieveld, Bosz, Veldmate, Baas, Stans (Overgoor/76), Navrátil, Bakx, Verheydt, Van der Venne, Džepar (Van Moorsel/89)

Opstelling Jong Ajax: Kotarski, Bakboord, Schuurs, Botman, Bakker, Pasquali, Nunnely, Bijleveld, Dolberg (Periera/46), De Wit (Ekkelenkamp/63), Johnsen (Sierhuis/70)