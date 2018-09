FC Volendam verliest weer en bungelt onderin eerste divisie

EINDHOVEN - FC Volendam heeft de slechte start van het seizoen doorgezet met een verliespartij tegen Jong PSV. De ploeg van Misha Salden probeerde in de tweede helft van alles om terug te komen, maar werd niet gevaarlijk genoeg: 1-0.

FC Volendam begon aan de wedstrijd tegen de Eindhovenaren in de wetenschap dat er echt punten gehaald moesten worden. Na vijf wedstrijden had de ploeg slechts twee punten binnen gesprokkeld. Mohammed Betti mocht voor de eerste keer in de basiself aantreden, linksback Ties Evers werd gepasseerd.

Kansen over en weer

Na acht minuten was de eerste kans voor de Volendammers. Teije ten Den kon bijna scoren uit de voorzet van Nick Doodeman. Later moest keeper Jordi van Stappershoef handelend optreden na sterk spel van Matthias Verreth.

Het spel golfde op en neer en de toeschouwers in Eindhoven kregen waar voor hun geld. Jong PSV drong na een half uur spelen aan en kreeg twee kansen achter elkaar. Een vrije trap van Mauro Junior scheerde net naast het doel en Van Stappershoef pakte knap een volley van Jordan Teze. FC Volendam wist dat het iets terug moest doen. Robin Schouten was twee keer gevaarlijk, net als Peters en Doodeman bij een scrimmage voor het doel van keeper Yanick van Osch. Merkwaardig genoeg hielden beide keepers hun doel droog: 0-0 bij rust.

Keeperswissel

Van Stappershoef kon zijn goede eerste helft niet voortzetten: de keeper bleef achter in de kleedkamer, vermoedeiljk met een hersenschudding. Mitchel Michaelis mocht daardoor de handschoenen aantrekken. Hij beleefde geen gelukkige eerste minuten. Na een krappe tien minuten spelen mocht hij vissen. Cody Gakpo schoot vrij binnen na een voorzet van Matthias Verreth.

Jong PSV verdedigde de voorsprong met hand en tand. De ploeg van trainer Dennis Haar hield de Volendammers goed weg van het eigen doel en slaagde erin zelf nog gevaarlijk te worden aan de andere kant. Meerdere aanvallende wissels van FC Volendam zorgden ervoor dat het spannend bleef. Martijn Kaars kreeg in de slotfase nog de kans op de gelijkmaker, kopte, maar kwam daarbij niet goed uit met zijn passen. Het bleef 1-0 en FC Volendam blijft achttiende met twee punten uit zes wedstrijden.

Opstelling Jong PSV: Van Osch, Teze, Soulas, Abels, Theunissen, Duarte, Verreth, Sadilek, Piroe (Catic/78), Mauro Júnior (Schoonbrood/61), Gakpo

Opstelling FC Volendam: Van Stappershoef (Michaelis/46), Schouten, Tol, Bäly, Betti, Plat (Kaars/82), Doodeman, Visser, Ten Den, Peters (Berenstein/61), Runderkamp