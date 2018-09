Telstar verliest in tweede helft van FC Twente

VELSEN-ZUID - In een vol IJmond Stadion heeft Telstar verloren van FC Twente. De ploeg uit Velsen-Zuid kwam op voorsprong, maar de Tukkers kenden een betere tweede helft: 1-3.

De voorbereiding voor het duel tegen FC Twente was niet ideaal voor Telstar. Om te beginnen moesten de Velsenaren het zonder de aanvoerder Frank Korpershoek doen. Toine van Huizen verving hem in die rol. Dan waren er nog de weersomstandigheden: wind, regen. Zelfs de bliksem sloeg voor de wedstrijd in.

Furieuze openingsfase

Telstar knalde uit de startblokken. In de derde minuut werd na een korte corner de bal hoog voorgegeven en ingekopt. Keeper Joël Drommel pakte de bal niet vast, waardoor Shaquill Sno makkelijk kon binnentikken. Lang kon Telstar niet genieten van de voorsprong. Javier Espinosa zette de aanval vanaf de linkerkant van het veld op. Na een één-tweetje drong hij het strafschopgebied in. De bal raakte in de kluts, waarna Tom Boere alert was en hard binnen kopte: 1-1.

Adham El Idrissi was de pechvogel van de dag. De aanvaller viel de afgelopen wedstrijden een paar keer goed in en stond tegen Twente in de basis. Na een klein half uur spelen greep hij echter naar zijn knie. Met een van pijn vertrokken gezicht probeerde hij het even, maar Melle Springer moest hem toch vervangen.

Uitblinkende Houwen

Jeroen Houwen ontpopte zich als één van de beste spelers aan Telstar-zijde door een paar goede reddingen te verrichten. Eerst was Tim Hölscher gevaarlijk omdat de grensrechter liet doorspelen. Daarna schoot Aitor Cantalapiedra hard in de linkerhoek vanaf de rand van het strafschopgebied. Houwen klemde de bal niet, maar zijn ingrijpen voorkwam erger.

FC Twente dringt aan

Ook na rust bleef Houwen scherp. De Tukkers kwamen beter uit de kleedkamer, maar de inzet van Boere werd prima gekeerd. Aan de andere kant kopte Facundo Lescano gevaarlijk richting het doel van Joël Drommel, maar de bal ging over.

Jari Oosterwijk brak de ban voor FC Twente een klein kwartier voor tijd. Hij stond net een paar minuten in het veld nadat hij was ingevallen voor Boere. Hij anticipeerde goed op een klutsbal en schoot de bal laag in het doel van Telstar. Rafik Zekhini maakte de klus af voor de uitploeg door de bal rechts laag in de hoek te schuiven: 1-3.

Oordeel sidekick

Op NH Radio was Sjaak Lettinga de sidekick tijdens de wedstrijd. Hij zag al snel dat het een moeilijke avond zou worden voor de Witte Leeuwen. "Het is jammer dat die 1-1 al snel valt. Als je voorstaat tegen zo'n ploeg kun je gaan leunen en misschien op de counter wat doen. Zeker in de tweede helft had Telstar weinig meer in te brengen. Gezien de kansenverhouding is het dan ook een verdiende overwinning voor Twente."

Opstelling Telstar: Houwen, Van Huizen, Van Iperen, Brito, Cabral, Van Doorm, Rosheuvel (Seager/80), Scott (Lynen/66), Lescano, Sno, El Idrissi (Springer/30)

Opstelling FC Twente: Drommel, Ricardinho, Brama, Cantalapiedra, Boere (Oosterwijk/74), Holscher, Espinosa, Smith, Gonzalez, Bijen, Ramos