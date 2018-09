Deel dit artikel:













Basisschool in Stroet: te weinig leerlingen, maar wel "ziel van het dorp" Foto: NH Nieuws

STROET - Basisschool De Regenboog in Stroet heeft in totaal 52 leerlingen van groep 1 tot en met 8. Te weinig om open te mogen blijven volgens de norm. Door het lage leerlingenaantal is er minder geld en zijn er minder leerkrachten. Toch zijn ouders en leerlingen in Stroet erg blij met de school en zouden ze 'm voor geen goud willen missen: "Het is het hart van de samenleving."

De school zou pas bestaansrecht hebben als ze minimaal 69 leerlingen hebben. En ze staan niet alleen. Uit cijfers van RTL Nieuws blijkt namelijk dat 1 op de 5 Noord-Hollandse basisscholen te weinig leerlingen heeft, waardoor sluiting dreigt. Dit tot frustratie van directrice Lonneke Balder: "Waar kinderen wonen moet je onderwijs bieden. Je kan niet verwachten dat kinderen kilometers ver moeten gaan om onderwijs te krijgen wat ze nodig hebben, er wordt hier prima onderwijs geboden." Lees ook: Een op de vijf Noord-Hollandse basisscholen heeft te weinig leerlingen Ook de ouders van de schoolgaande kinderen zijn erg te spreken over de kleine basisschool: "Het is juist mooi dat een dorp als dit nog een school heeft waar de kinderen lopend en fietsend naar toe komen. Het heeft ook een maatschappelijk doel, ouders werken hier allemaal samen. Ze hebben echt hart voor de school." Directrice Balder onderschrijft dat: "Op het moment dat je een kleine school weghaalt uit een samenleving, dan trek je een hart uit de samenleving, en dat wilen we juist niet." Creatief organiseren

Door creatief te organiseren lukt het de school toch om elk kind aan bod te laten komen. Volgens Balder meer dan op een grote school: "Je bent groot in kleinschaligheid. We zien iedereen. We kennen ieder kind van haver tot gort. Dat is erg positief." Lees ook: Geen juf of meester voor honderden leerlingen na zomervakantie: "Het gaat echt mis" Ook de kinderen zijn blij met de kleine school waar ze op zitten: "Je kan makkelijk je vrienden zoeken, het is gewoon fijn om hier te zijn", zegt één van de leerlingen. "Zolang het rustig is, is het makkelijk werken, en als het makkelijk werken is, kom je sneller op een hoger niveau", voegt een andere leerling daar aan toe. Benieuwd of de basisschool bij jou om de hoek de norm haalt? Zoek dan via de tool van RTL Nieuws op de naam van de school.