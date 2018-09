Dam tot Damloop voor dummies: dit moet je weten

AMSTERDAM - 50.000 hardlopers gaan vandaag vanaf 10.00 uur van start voor de 34ste editie van de Dam tot Damloop. De lopers starten vanaf de Prins Hendrikkade in Amsterdam en finishen na tien Engelse mijl in de Peperstraat in Zaandam. Maar wie zijn de kanshebbers en waar moet je als kijker allemaal op letten? Commentator Edward Dekker beantwoordt zes vragen.

Is de Dam tot Damloop voor de leukigheid of is het ook echt een wedstrijd?

"Beide. Zowel bij de mannen als de vrouwen is een kleine groep wedstrijdlopers die tegen elkaar strijden voor de overwinning. De recreatieve lopers hopen natuurlijk hun persoonlijke toptijd aan te scherpen, maar dat is met zoveel deelnemers op het parcours niet altijd even gemakkelijk. Voor hen geldt natuurlijk dat zij ook vooral genieten van de vele toeschouwers, de bandjes, versieringen en spandoeken langs de route. Zeker bij mooi weer doet het mij een beetje aan Koningsdag denken."

Wie zijn de kanshebbers voor de snelste tijd?

"Joshua Cheptegei uit Oeganda is de topfavoriet. Hij werd in 2016 tweede achter Edwin Kiptoo. Maar er kan ook zomaar een debutant met de winst aan de haal gaan. Baanatleet Bashir Abdi zou dat kunnen zijn. Onder de Nederlanders heeft Khalid Choukoud normaal gesproken de beste papieren, met Michel Butter en Edwin de Vries als voornaamste concurrenten. Die laatste twee gebruiken de Damloop wel als training als voorbereiding op de Amsterdam Marathon van volgende maand."

Hoe werkt de man-vrouw wedstrijd?

"Het vrouwenveld vertrekt 6 minuten en 4 seconden eerder dan dat het startschot bij de mannen klinkt. Dat is het verschil in het parcoursrecord tussen de mannen en vrouwen. Het idee is dat de snelste man in de slotfase van de wedstrijd de eerste vrouw inhaalt. In de praktijk is het deelnemersveld van de mannen vaak te sterk voor de vrouwen om overeind te blijven. De laatste tien jaar won er slechts twee keer een vrouw."

Wat zijn de opvallende stukken in het parcours? Waar kan je als loper het verschil maken?

"Dé blikvanger van deze wedstrijd is natuurlijk de IJtunnel. Om daar met zoveel atleten doorheen te lopen, is heel apart. Verder is de Stoombootweg beroemd vanwege de vele versieringen en het publiek langs de route. Het laatste stuk over de Dam in Zaandam is ook mooi. Daar word je door het vele publiek als loper bijna naar de finish 'gedragen'."

Ieder jaar is er speciale aandacht voor 'de laatste loper', maar hoe bepalen ze wie dat is?

"In overleg met de organisatie bekijken we wie de laatste loper in de wedstrijd is. Daar rijdt de bezemwagen achter. Natuurlijk ondersteunen we die loper in de laatste kilometers van zijn of haar race. Omstreeks 17.00 uur komt hij of zij over de finish in de Peperstraat. Het kan zijn dat er daarna nog achterblijvers finishen, maar die doen dat op eigen verantwoordelijkheid en gelden niet meer als deelnemer aan het evenement."

Er lopen ook ieder jaar BN'ers mee, wie kunnen we allemaal spotten?

"In het verleden hebben onder meer Edwin van der Sar, Beau van Erven Dorens (op blote voeten!), Fajah Lourens, Waldemar Torenstra, Erben Wennemars, Dolf Jansen en Gordon de Dam tot Damloop gelopen. Voor deze editie is alleen bekend dat Ruben Nicolai de Damloop by Night loopt. Vaak lopen BN'ers voor het goede doel."

Waar moeten we als kijker nog meer op letten en

"Kijk of je familie, vrienden of collega's kunt spotten! Verder is het vooral genieten van de strijd bij de wedstrijdlopers en de verhalen bij de recreanten. Die zijn soms behoorlijk emotioneel. En verder zie je de meest vreemde uitdossingen. Van een rennende fruitmand tot een kerstman in vol ornaat en van mensen in schaatspakken tot lopers die slechts een hawaï-rokje dragen.

Hoe kunnen we de Dam tot Damloop volgen?

NH en AT5 zenden de Damloop van 10.00 tot 17.00 uur live op tv, Facebook en online uit.

