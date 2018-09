Nog één keer afscheid nemen van oude bioscoop: ''Het doet me erg veel''

ALKMAAR - Met een lach en een traan neemt Rob de Haan afscheid van zijn bioscoop. Dertig jaar lang woonde en werkte hij als bedrijfsleider bij bioscoop De Harmonie in Alkmaar. Nu de slopers aan de gang zijn, loopt hij zijn laatste rondje: "Het is mooi geweest zo".

De eerste keer als kind naar de bioscoop of de eerste kus in het donker. Veel Alkmaarders koesteren warme herinneringen aan de bioscoop die in 1836 werd gebouwd. Toen werden er nog toneelvoorstellingen, cabaret en concerten gegeven. Later werden de zalen geschikt gemaakt voor vertoningen op het witte doek. "Er is hier wel wat gebeurd maar het was een leuke tijd. Je hebt plussen en minnen maar de plussen overheersen".

Eervolle klus

De sloop van de bioscoop is inmiddels in volle gang. Er komen dertien appartementen voor in de plaats. Toch gaat niet alles tegen de vlakte. Het monumentale gedeelte, de oude schouwburg, wordt gespaard. Voor de Alkmaarse Kees de Groot, van het gelijknamige sloopbedrijf, is het een eervolle klus. "Ook ik heb hier herinneringen natuurlijk. Maar sentimenteel ben ik niet want dan komt van slopen weinig terecht".

Herinneringen

Voor Rob de Haan ligt dat anders. Hoewel hij bij de laatste voorstelling in De Harmonie was en uiteindelijk de nieuwe bioscoop mocht openen raakt het hem. "Ik heb hier mooie herinneringen met mijn familie. Het is jammer dat mijn overleden vrouw hier niet meer bij kan zijn. Dat is het enige wat me nog wel dwars zit".

Om Alkmaarders nog een kans te geven om afscheid te nemen van De Harmonie gaan de deuren, hoewel die er niet meer inzitten, nog één keer open voor publiek. Tijdens Demolition Day kunnen bezoekers rondkijken op de slooplocatie. "We hopen natuurlijk ook dat we jongeren enthousiast krijgen om voor dit vak te kiezen", aldus Kees de Groot. Begin oktober zullen de sloopwerkzaamheden zijn afgerond.