Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Veel rook bij brand in Haarlemse snackbar Foto: Inter Visual Studio Foto: Inter Visual Studio Foto: Inter Visual Studio Foto: Inter Visual Studio Foto: Inter Visual Studio Foto: Inter Visual Studio

HAARLEM - Bij een brand in de Haarlemse snackbar 't Pleintje is vanmiddag veel rook vrij gekomen. Rond kwart voor vier brak er brand uit in de snackbar aan het Brouwersplein waarop direct de brandweer werd opgeroepen.

Volgens de veiligheidsregio ontstond de brand waarschijnlijk in de oven van de snackbar. De brand was snel onder controle en is inmiddels helemaal geblust. Er zijn geen gewonden gevallen en de eigenaar van de snackbar is op de hoogte gesteld.