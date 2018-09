NH Sport op vrijdag: FC Twente komt naar Velsen-Zuid

VELSEN-ZUID - Voor Telstar staat vanavond een mooie thuiswedstrijd op het programma. FC Twente, de landskampioen van 2010, komt op bezoek. Jong PSV is op De Herdgang de tegenstander van FC Volendam in de Keuken Kampioen Divisie.

Sjaak Lettinga

Op Sportpark Schoonenberg is Rob Wanst onze verslaggever. Zijn sidekick luistert naar de naam Sjaak Lettinga. De voormalig speler van Telstar en Volendam is tegenwoordig trainer van Stormvogels uit IJmuiden.

Captain onzeker

Het meespelen van Telstar-aanvoerder Frank Korpershoek is nog onzeker. Korpershoek ontbrak donderdag op de afsluitende training vanwege irritatie aan zijn bovenbeenspier.

Twente-fans

Het uitvak op Sportpark Schoonenberg in ieder geval goed gevuld. Er is plaats voor 300 supporters van de bezoekende club en al die kaarten zijn verkocht.

Lees ook: Telstar blokkeert kaarten FC Twente-supporters

Eerste driepunter Volendam?

In Eindhoven gaat het andere oranje op jacht naar de eerste overwining van het seizoen. De Volendammers hebben slechts twee punten na vijf duels, dus het is zaak om te stijgen op de ranglijst. Jong PSV lijkt op het eerste oog een tegenstander waar mogelijkheden tegen zijn.

Thuiszeges

De statistieken zijn echter in het nadeel van Volendam. Van de laatste tien onderlinge ontmoetingen wist het team dat thuis speelde liefst negen keer te winnen. De andere wedstrijd eindigde in een gelijkspel. Aan de Noord-Hollanders de taak om daar verandering in te brengen. Edward Dekker is de commentator vanuit Noord-Brabant.

De radio-uitzending van NH Sport begint om 19.00 uur. Rob Wtenweerde is de presentator.