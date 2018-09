Droge zomer heeft gevolgen: is het Westfriese drinkwater uit IJsselmeer nu zout?

ANDIJK - Door de eerdere droogte deze zomer is het zoutgehalte van het IJsselmeerwater bij Andijk flink gestegen, waardoor er deze week geen water is gewonnen voor drinkwaterproductie. Valt het hoge zoutgehalte ook te proeven? We vroegen het aan Marielle Thiadens, De Drinkwatersommelier.

"Het valt op dat het inderdaad wat stroef is, dat kan de hardheid zijn", vertelt Marielle na een slokje van het Andijkse drinkwater. Ze is de enige watersommelier van Nederland en weet alles over drinkwater en de verschillen in smaak. Na beide soorten - kraanwater en IJsselmeerwater - geproefd te hebben, is de conclusie dat het zoutgehalte niet te proeven is.

Al langer hoog zoutgehalte

Echter neemt dat niet weg dat het zoutgehalte in het Andijkse water hoog is. "De metingen waren ook vorig jaar al hoog, zo’n 130 milligram per liter. De norm is 150 milligram." Volgens Marielle is het water met name te zout voor zwangere moeders en baby's. "Voor hen ligt de norm een stuk lager, namelijk zo’n 50 milligram per liter water."

Voorraad

PWN laat in een reactie weten nog voldoende drinkwater op voorraad te hebben. Ook liggen er speciale schepen klaar om, mocht het nodig zijn, kwalitatief goed water te winnen uit andere delen van het IJsselmeergebied. "Maar het drinkwater, dat proeft niet anders als anders", laat de woordvoeder van PWN weten.