TERUGBLIK: Man met 'gebroken hart' steelt mega-shovel en richt enorme ravage aan in Heemskerk

HEEMSKERK - Het was wereldnieuws: op 18 juli 1991 'knapte er iets' bij een Beverwijker met een gebroken hart. Hij stapte met alcohol op achter het stuur van de grootste shovel van Europa, reed naar Heemskerk en richtte daar een enorme ravage aan. Nu, ruim 27 jaar laten, kunnen velen zich deze "traumatische ervaring" nog herinneren.

Die bewuste dag zag de Beverwijker zijn ex-vriendin in een auto met een andere man. Naar eigen zeggen kwam er een "onbeschreven haat" naar boven. Hij dronk een half kratje bier leeg, brak in op het Hoogovens-terrein en klom in de vijf meter hoge schepmachine.

Veertig platte auto's

Een dollemansrit begon. Dwars door hekken en slagbomen wist de man de Joke Smitsstraat in Heemskerk te bereiken: de straat van zijn ex. Daar reed hij schuur van het huis volledig plat en beschadigde ook de gevel. Tijdens de heen- en terugreis walste hij bovendien zo'n veertig auto's plat, omdat het "ook wel heel krap was".

De hele wijk raakte in rep en roer en het opvallende 'liefdesverhaal' werd uiteindelijk wereldnieuws. Een jarenlange bewoner van de Joke Smitsstraat herinnert zich de gebeurtenissen als "een traumatische ervaring", waar hij "liever niet meer aan wil denken".

'Finaal ondersteboven gereden'

Zijn buurman verderop kan het zich ook nog goed herinneren en vertelt dat hij en z'n vrouw net naar bed waren gegaan. "Toen hoorde mijn vrouw de shovel aankomen", vertelt hij aan vandaag NH Nieuws. "De auto van m'n zoon, die hij bij ons voor de deur had gezet, werd ook meegenomen. En mijn plantenbakken waren finaal ondersteboven gereden."

Het totale schadebedrag liep in de tonnen. De Beverwijker werd uiteindelijk veroordeeld tot achttien maanden celstraf, waarvan zes maanden voorwaardelijk. Ook raakte hij een jaar zijn rijbewijs kwijt. Saillant detail: enige tijd later, na het uitzitten van zijn straf, trouwde hij alsnog met de vrouw waar hij het allemaal voor deed.