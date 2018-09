Ewout Oostwouder strandt op EK Tafeltennis

Alicante - Het EK Tafeltennis eindigt al vroeg voor Ewout Oostwouder. De Noord-Hollander verloor in het eerste knock-outduel met 4-1 (drie maal 11-6, 3-11, 11-9) van de Roemeen Ionescu Ovidiu.

Oostwouder had zich voor het hoofdtoernooi voor het enkelspel geplaatst door drie keer te winnen in de eerste ronde. Het is zijn beste individuele prestatie tot nu toe op een EK.

Dubbelspel

Eerder werd de in Zijpe geboren tafeltennisser uitgeschakeld in het dubbelspel. Samen met zijn dubbelpartner Rajko Gommers verloor Oostwouder van de Fransen Simon Gauzy en Emmanuel Lebesson.

Lees ook: Wisselende resultaten Ewout Oostwouder op EK Tafeltennis