Twee gewonden bij steekpartij op straat in IJmuiden

IJMUIDEN - Bij een steekpartij op straat in de IJmuidense wijk Zeewijk zijn vanmiddag twee mensen gewond geraakt. Het is onduidelijk hoe het met ze gaat. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht.

Het conflict was rond 15.35 uur aan het Georgebos. Er is veel onduidelijkheid over wat er precies is gebeurd. Zo is bijvoorbeeld niet bekend of het bij het incident meer mensen betrokken waren. Ook is onduidelijk of mensen hebben gezien wat er is gebeurd.

De twee zijn gestoken met een scherp voorwerp, laat een woordvoerder van de politie weten. Het voorwerp wordt onderzocht.

De politie zoekt naar getuigen van de steekpartij.