Damloop-koorts slaat toe

ZAANDAM - In Zaandam stijgt de spanning. Ondernemers en bewoners bereiden zich voor op het feest van het jaar. "Ik geef één keer per jaar een feestje, maar dan wel meteen voor duizend man."

Bij het Zaans Pannenkoekenpaleis zijn ze er helemaal klaar voor. "Het springkussen staat en we hebben extra ijs gemaakt," vertelt Osman Soyal. In het verleden rende hij zelf vaak mee met de Damloop. "Maar de laatste twaalf jaar bak ik dan pannenkoeken en poffertjes."

Zaandammers kijken er al het hele jaar naar uit. "Die warmte, al die lopers, het is echt een happening," zegt Marja Bosse. Haar sigarenhandel zit naast de finish. "Geweldig toch. Mensen mogen hier dan een wijntje of een biertje halen. Of een cola voor een beetje energie."

Ook op de Zuiddijk zijn de voorbereidingen in volle gang. Marcel van der Wal staat bekend om zijn grote feestjes. "De DJ komt zo zijn spullen leveren en we takelen de speakers op de daken. Alle buren nemen wat mee en de kinderen delen water en sponzen uit aan de renners. Aan het eind van de dag maken we met z'n allen een boog waar de hardlopers onderdoor rennen."

De weersverwachting is niet al te positief, maar in Zaandam wordt het hoe dan ook feest. "De gasten zijn binnen ook welkom en schuilen in het springkussen mag ook," aldus Osman.