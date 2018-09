Laurens ten Dam vertrekt naar nieuwe ploeg CCC

OUDORP - Laurens ten Dam (37) verhuist naar de nieuwe ploeg CCC. De ervaren wielrenner gaat daar samenwerken met kopman Greg van Avermaet.

Eerder was al bekend dat Ten Dam vertrok bij Team Sunweb. CCC neemt de licentie voor de UCI World Tour over van BMC. De ploeg wordt opgebouwd rond Van Avermaet. Voor Ten Dam is een rol als mentor weggelegd voor de jongere renners. Vorig jaar was hij belangrijk voor Tom Dumoulin in zowel de Giro d'Italia, de Giro en de Tour de France.

Schone lei

"Ik ben blij om met een schone lei te beginnen bij deze nieuwe ploeg, met nieuwe doelen en kansen en ook wat meer vrijheid'', zegt Ten Dam. "Hoewel we mijn programma nog niet hebben besproken, hoop ik volgend jaar in ieder geval in de Verenigde Staten te kunnen koersen. En natuurlijk wil ik meedoen aan wat grote rondes. Ik wil het beste uit mezelf halen en Van Avermaet helpen in de heuvelachtige koersen. Op dit moment heeft de ploeg geen duidelijke klassementsrenner voor de grote rondes, maar je weet nooit hoe het team zich gaat ontwikkelen.''