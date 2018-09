Gerda uit Velserbroek krijgt door foutje duizenden griepprik-brieven op de mat

VELSERBROEK - Ze voelt zich de koningin van de post. Gerda uit Velserbroek kreeg vandaag maar liefst 384 uitnodiging op de mat om de griepprik te halen, en "er zijn nog paar duizend extra brieven onderweg".

De goedlachse Gerda kon haar ogen niet geloven toen ze de postbode voor de deur zag staan. Een tas vol met enveloppen die allemaal bestemd waren voor haar. Bijna vierhonderd keer kreeg ze het vriendelijke verzoek om de griepprik te komen halen.

Niet omdat ze zo vaak ziek is, maar omdat er een fout gemaakt is bij de huisartsenpost. "Ik maakte al het grapje 'zal ik het dan voor heel Velserbroek hebben gehad', maar dat werd niet erkend, want dan moesten het er veel meer zijn".

De postkoningin

Achteraf blijkt dat de overige 3.500 brieven ook aan Gerda zijn gericht en al onderweg zijn naar haar huis. Bezorgbedrijf Sandd gaat een poging wagen om de post te onderscheppen. Gelukkig ziet positieve Velserbroekse er de lol wel van in. "Zoveel post, ik ben vereerd, ik voel me de koningin van de dag vandaag, de postkoningin."

Of ze de griepprik dan nog wel gaat halen? "Dat was ik wel van plan, maar niet zó vaak", lacht ze.