Boer Piet wil zorgen voor verantwoord vlees op het bord Foto: NH/Mischa Korzec

BROEK IN WATERLAND - Boer Piet Ebbelaar is dol op zijn koeien. Zijn beesten lopen de hele dag vrij rond in de weilanden van Waterland. Toch zijn veel van de jonge stiertjes een kort leven beschoren. Na negen maanden gaan ze namelijk naar de slager.

Piet probeert in die periode op een verantwoordelijke manier met de beesten om te gaan. De koeien krijgen zo min mogelijk medicijnen toegediend en worden op wat smakelijke schillen na nauwelijks bijgevoerd. De slager zit in de buurt en zo probeert Piet zijn product zo heel vers te houden. "Als hij zegt dat ik weer een mooi beestje heb gebracht, doet dat ook wel weer goed." Vanuit zijn boerderij De Eilandstal verkoopt hij pakketten van tien of vijftien kilo. Rijk wordt Piet er niet van, maar als hij 's avonds zijn eigen vlees keurt, verzekert hij je dat je echt kan proeven dat de hamburgers op zijn bord twee weken eerder nog in het land liepen. Jouw Noord-Holland

