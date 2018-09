Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Sierhuis langer bij Ajax Foto: Pro Shots/Martijn Buskermolen

AMSTERDAM - Kaj Sierhuis (20) heeft een nieuw contract bij Ajax. De jongeling is nu tot 2021 verbonden bij de club. Zijn contract liep nog tot 2019. De aanvaller debuteerde in juli in het eerste elftal.

Sierhuis heeft tot nu toe drie wedstrijden gespeeld bij Ajax 1, de rest van zijn wedstrijden speelt hij bij Jong Ajax. Daarmee werd hij vorig seizoen kampioen van de eerste divisie. "Ik hoop dat ik stappen kan maken en definitief bij de Ajax-selectie kan aansluiten," zegt Sierhuis tegen Ajax TV. "Ik ben erg benieuwd naar mijn plafond."