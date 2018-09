Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Zaanse politie komt in actie op scootmobiels: "Ons nieuwe dienstvoertuig" Foto: NH Nieuws

ZAANDAM - Nét toen twee politieagenten op Station Zaandam twee aangetroffen scootmobiels wilden ophalen, ontvingen zij een melding met hoge prioriteit in het winkelgebied. "Een en één is twee", moeten de heren hebben gedacht, want het vervoersmiddel was snel gekozen.

Op hun "nieuwe dienstvoertuigen" spoedden ze zich richting centrum. Eenmaal aangekomen ontvingen zij een melding van een mogelijke heterdaad inbraak en opnieuw kwamen de scootmobiels goed van pas. Zeker een uur lang mochten de wagentjes dienst doen als dienstvoertuig. Nadat beide meldingen werden afgehandeld zijn de scootmobiels weer herenigd met hun blije eigenaar.