Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Actrice Sjoukje Hooymaayer overleden Foto: ANP

NAARDEN - Actrice Sjoukje Hooymaayer (78) is overleden. Dat heeft theaterproducent en oud-collega Hans Cornelissen vandaag namens de familie bekendgemaakt. Hooymaayer is vooral bekend van haar rol als huisarts Lydie van der Ploeg in de populaire VARA-comedy Zeg 'ns Aaa.

"Zij voelde zich gedragen en gesteund door zoveel mensen. Alle kaarten en bloemen die zij heeft ontvangen, naar aanleiding van haar ziekte, en haar afscheid van het toneel werden met een mix van verwondering en blijdschap ontvangen", zegt Cornelissen die ook in Zeg 'ns Aaa speelde. De actrice overleed woensdag aan de gevolgen van kanker. Recent speelde ze nog een rol in de musical My Fair Lady.