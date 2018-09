Jan Smit luistert noodgedwongen hele dag naar eigen stem

VOLENDAM - Gisteren kwam het nieuwe album Met Andere Woorden van Jan Smit uit en volgende week woensdag begint de Volendammer aan zijn theatertournee in Zaandam. En dat gaat zelfs een doorgewinterde artiest als Jan Smit niet in de koude kleren zitten; noodgedwongen luistert hij nu de hele dag naar zijn eigen muziek. Hij moet straks alle liedjes kunnen dromen.

Het idee voor het nieuwe album kwam twee jaar geleden toen Jan met de 3J's in de tuin zat. Tot nu toe schreef Jan zijn eigen nummers, maar deze keer niet. "Jaap Kwakman en Jan Dulles zeiden 'We hebben een plaat gemaakt waar dit liedje niet op past, maar dit is wat voor jou!', en toen ging er een lampje branden," zei de zanger tegen NH Radio. Wat volgde was een nieuw studioalbum met twaalf nummer die allemaal door bekende Nederlandse componisten zijn geschreven. Onder andere Marco Borsato, Sanne Hans en Racoon klommen voor Jan in de pen.

Koptelefoon

Aanstaande woensdag is de kick-off in Zaandam, maar geheel gerust is de Volendammer er nog niet op: "Dit zijn allemaal liedjes die niet eigen zijn, natuurlijk worden ze wel eigen, maar de tekst heb je niet zelf gemaakt."

En dus luistert Jan nu constant naar zijn eigen stem: "Ik zit de hele dag met een koptelefoon op om die liedjes zo vaak mogelijk te horen. Bij de start in Zaandam moet ik ze kunnen dromen", aldus de zanger.

Voor de kick-off van de theatertour in Zaandam zijn nog kaarten.