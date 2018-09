Blinde Keniaanse rent Dam tot Damloop: "Als ik val sta ik op en ren ik door"

LANDSMEER - Op 18-jarige leeftijd verloor Nijash Karanja haar gezichtsvermogen. Een auto-immuunziekte zorgt ervoor dat haar lichaam haar ogen niet langer accepteert. Toch houdt het de geboren Keniaanse niet tegen om dit weekend aan de start te verschijnen van de Dam tot Damloop.

Rob van Heerden is voormalig atleet en begeleidt tegenwoordig mensen met een handicap zoals Nijash. Als ze met zijn tweeën aan het rennen zijn is het een bijzonder gezicht, en dat krijgen ze te horen ook. "'Ben je haar aan het uitlaten', wordt wel eens geroepen. Maar daar wen je aan", vertelt hij.

Soms gaat het wel eens mis en heeft Nijash een botsing of een valpartij, maar daar doet de Keniaanse niet al te moeilijk over. "Dan sta ik op, klop ik m'n knieën af en gaan we weer door."

Eindtijd

Samen met haar 'blindengeleidehond', zoals Van Heerden gekscherend wordt genoemd, staat Nijash dit weekend aan de start van de Dam tot Damloop. Ze verwacht haar landgenoten niet bij te kunnen houden (die rennen 'm in 45 minuten), maar hoopt binnen 1 uur en 18 minuten te finishen.