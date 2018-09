Omwonenden 'dolblij' met stil asfalt Coenbrug Zaanstad

ZAANSTAD - Op de Coenbrug bij Zaanstad komt stil asfalt. Lange tijd voerde de werkgroep A8-Coenbrug actie. Deelnemers willen dat er van alles aan de brug wordt gedaan. Rijkswaterstaat heeft nu aangegeven met veel van de vragen aan de slag te gaan. De actievoerders zijn 'dolblij' met de antwoorden.

"Vandaag zijn de antwoorden van RWS op vragen van de werkgroep na een half jaar wachten eindelijk binnengekomen", schrijft de werkgroep op Facebook. Rijkswaterstaat zegt in de antwoorden in 2019 te beginnen met groot onderhoud aan de A8. De asfaltlaag wordt vervangen en niet met normaal asfalt, maar zogenoemd dubbellaags Zoab. "Dat is stil asfalt, waardoor het lijkt alsof er nog maar de helft van het normale verkeer langsrijdt", zegt David Sluis, die de woordvoering doet namens de werkgroep.

Eerder gaven de bewoners aan dat het geluid dat auto's op de weg maken 'een hel' is. David Sluis: "Dit is een mijlpaal! Er is zo veel druk uitgeoefend. Het lijkt wel een charme-offensief na alle reparatieschade die Rijkswaterstaat geleden heeft."

Een ander probleem aan het wegdek is een spleet in het asfalt boven een bloemenwinkel. Er stroomt water de zolder van de winkel in. Rijkswaterstaat gaat de lekkage dit jaar nog aanpakken.