MUIDEN - In de Muidertrekvaart bij Muiden is gisteren een lichaam gevonden. De politie sluit een misdrijf niet uit.

Een ooggetuige zag rond 16.15 uur iets verdachts in het water drijven en deed direct melding. Agenten vonden een levenloos lichaam. Na het eerste onderzoek sluit de politie een misdrijf niet uit.

Een rechercheteam is op dit moment aan het onderzoeken wat er precies is gebeurd. Dat is vooralsnog onduidelijk.