Monique strijdt voor veilig zwemwater: "Iedereen zou een reanimatiecursus moeten doen"

HAARLEMMERMEER - Na een verdrinkingsgeval bij de Toolenburgerplas in Hoofddorp wist Monique dat er iets moest gebeuren. Inmiddels zijn dankzij haar de eerste 15 toezichthouders opgeleid. Zij zijn straks 'de extra ogen' en moeten de plas veiliger maken. "Maar eigenlijk zou iedereen moeten kunnen reanimeren", vindt Monique.

Op 15 juli 2018 en de dagen erna is Hoofddorp in shock. Het is een van de heetste dagen van de zomer. Bij de Toolenburgerplas zoeken veel gezinnen verkoeling. De vrolijke, zomerse stemming slaat abrupt om als een vierjarig jongetje uit het water wordt gehaald, en later in het ziekenhuis overlijdt.

"Het was heel heftig", zegt Monique, die het nieuws op Facebook las. "Mensen hadden er een mening over en wisten maar al te goed te vertellen hoe het kwam." In veel van de reacties werd het gebrek aan toezicht bij de plas genoemd. Het jaar daarvoor was er namelijk ook al een verdrinkingsgeval. Aangezien de gemeente de plas heeft aangelegd, zou zij ook toezicht moeten houden, vinden veel Hoofddorpers.



Toezicht

Hoewel burgemeester Onno Hoes de aanwezigheid van lifeguards een vorm van 'schijnveiligheid' noemt, zet het Monique wel aan het denken. "Ik vind dat ouders absoluut een eigen verantwoordelijkheid dragen voor hun kind, maar een paar extra ogen kan geen kwaad", zegt ze.



Daarom start ze een Facebook-pagina. Ze wil vrijwillig toezichthouders gaan opleiden die op drukke dagen worden ingezet. "Als niemand dan iets doet, dan doe ik het zelf wel", zegt Monique vastberaden. "Ik ben eigenlijk heel mijn leven een vechter geweest en ga niet van tevoren zeggen dat iets niet lukt."



Cursus

Al snel blijken veel mensen iets te zien in haar plan. Ze komt in contact met Renske Meijer die - sinds ze haar eigen zoontje moest reanimeren - reanimatiecursussen geeft. Ze besluit Monique te helpen bij haar missie.



Inmiddels hebben de twee al twintig vrijwilligers gevonden. Bovendien zijn er ook veel mensen die de cursus willen doen. "En dat is natuurlijk geweldig", zegt Monique. "Natuurlijk had ik liever gewild dat iedereen ook toezichthouder wil worden, maar ik ben al heel blij dat de mensen deze vaardigheden leren. Iedereen zou het eigenlijk moeten kunnen!"



Aanmelden als toezichthouder

Als je goed kunt zwemmen, niet bang bent én drie tot zes uur per week beschikbaar bent: mail dan naar Monique via m.siemeling@quicknet.nl. Vrijwillige toezichthouders zullen volgend jaar worden ingezet bij de start van het zwemseizoen.