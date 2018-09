Gave hondshaai aangespoeld op Texel: "Meestal weten meeuwen er wel raad mee"

DE KOOG - Zo nu en dan spoelt er een half aangevreten exemplaar aan, maar zo mooi als de hondshaai die gisteren op het Texelse strand werd gevonden, zie je ze maar zelden. "Bijzonder om zo'n compleet dier te vinden."

Dat zegt Arthur Oosterbaan, conservator van Ecomare, over het kadaver op de foto die hij gisteren toegestuurd kreeg van Femke de Korte. "Deze is gisteren gevonden op het strand ter hoogte van De Muy (het duingebied tussen De Koog en De Cocksdorp, red)."

Het gaat om een mannelijk exemplaar, zo leest Oosterbaan af aan de anatomie van roofvis. "Onder zijn rugvin zie je een klein puntje naar achteren te steken. Dat is een clasper - of een penis. Daar hebben haaien er twee van." Bovendien was de gevonden hondshaai nog niet volgroeid. "Hij is ongeveer veertig centimeter lang, dus het was nog een jonge."

Natuurlijk habitat

De conservator legt uit dat de hondshaai de Noordzee tot zijn natuurlijke habitat rekent. "Er worden regelmatig eikapsels gevonden." Dode hondshaaien spoelen niet vaak aan, en als dat wel gebeurt, zijn ze vaak al in verregaande staat van ontbinding of aangevreten. "Ze hebben een ruwe huid, maar daar weten meeuwen wel raad mee."

Ecomare laat het kadaver liggen en de natuur z'n werk doen. Wie meer over de hondshaai wil weten, kan wel in het centrum terecht, vertelt de conservator. "We hebben een paar levenden in ons aquarium, en we kweken ze zelf ook."