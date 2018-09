Minister te gast bij Veiligheidsdag KNRM en kitesurfers in Zandvoort

ZANDVOORT - Hoog bezoek zaterdag op het Zandvoortse strand. Minister Bruno Bruins van Medische Zorg en Sport komt 's middags naar de Noord-Hollandse kust in het kader van de Veiligheidsdag, georganiseerd door de Nederlandse Kitesurfvereniging en de KNRM.

Doel van de bijeenkomst tussen de KNRM en de surfers is om de onderlinge band te versterken, elkaar voorlichting te geven en te kijken hoe incidenten met kitesurfers tot een minimum kunnen worden beperkt. En met de komende najaarsstormen in het vooruitzicht is dat misschien best verstandig. Zo gingen er vorig jaar in september ook heel wat waaghalzen tijdens de storm de zee op.

De bijeenkomst vindt morgen plaats bij de Watersport Vereniging Zandvoort. De minister wordt rond drie uur verwacht en zal ook nog een rondje met één van de KNRM-boten maken op zee. Als het weer het uiteraard toelaat.