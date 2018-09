Deel dit artikel:













Glennis Grace terug op Schiphol na Amerikaans avontuur: "Super trots" Foto: NH Nieuws

SCHIPHOL - Zangeres Glennis Grace is vandaag weer terug op Nederlandse bodem na haar spectaculaire deelname aan America's Got Talent. Op Schiphol wordt ze vandaag door een groepje fans vol trots opgevangen. "We gaan haar knuffelen en cadeau's geven."

De Jordanese zangeres schopte het tot ieders verrassing tot de finale, maar strandde daar vroegtijdig. Een grote indruk liet ze in ieder geval wel achter bij het Amerikaanse publiek. Ze wil binnenkort door de VS touren. Lees ook: Glennis Grace wil op tour door Amerika Bij haar Nederlandse fans heeft ze ook een goede indruk achtergelaten. "We wisten dat ze het kon en ze heeft het gedaan", zegt een fan tegen NH Nieuws. "Maar wat ze nu heeft bereikt, vinden we natuurlijk top. Ze was de beste zangeres van allemaal en ze verloor van een goochelaar."