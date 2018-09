Open dag bij leerbedrijf Den Burg om 60-jarig bestaan: 'trots dat ik hier werk'

DEN BURG - Werk-leerbedrijf De Bolder in Den Burg begon als sociale werkplaats, maar is inmiddels uitgegroeid tot een serieus, modern bedrijf. Voor de 140 medewerkers is de plek aan de Reijer Keijserstraat onmisbaar. Ze hebben, zoals dat heet, een afstand tot de arbeidsmarkt. Dankzij De Bolder draaien ze toch volledig mee in de samenleving.

Martien Roeper werkt er al bijna 25 jaar: "Ik heb De Bolder groot zien worden", vertelt hij bij de inpakmachine voor vloerdelen. "Ik ben trots dat ik hier werk. Het is een heel leuk bedrijf."

Van de 140 mensen werken er zo'n 100 binnen. De anderen werken in de groenvoorziening of zijn gedetacheerd bij andere bedrijven. "De waarde van werk is veel groter dan het voor menigeen lijkt", legt directeur Jacco Mokveld uit. "Om maandag naar je werk te gaan en niet achter te blijven in de wijk terwijl de rest wel naar zijn werk gaat, om mee te kunnen praten over de voetbal, met collega's om te kunnen gaan en te kunnen mopperen op de baas, is een essentieel onderdeel van mens zijn. Geld verdienen en zelfstandigheid te kunnen vormgeven zijn echt wezenlijk belangrijk."

Bijspringen

Als een volleerd gids geeft Martien Roeper een rondleiding door het bedrijf. "Dit is de afdeling Textiel. Het wasgoed komt uit de wasserij in rekken hiernaartoe. En dan wordt het door de mangel gehaald." Roeper kent alle afdelingen goed. Hij is overal weleens geweest. "Als het ergens druk is dan springen we gewoon bij."

Om te vieren dat De Bolder al 60 jaar bestaat, wordt morgen een open dag gehouden. Texelaars kunnen dan zien wat er allemaal bij het bedrijf gedaan wordt. Vanaf 09.30 uur is de deur open.