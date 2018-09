ZIEN! Vliegtuigen op Schiphol trotseren eerste onstuimige herfstdag

SCHIPHOL - Met meer dan 100 geannuleerde retourvluchten van en naar Schiphol is de eerste onstuimige herfstdag op de luchthaven een feit. Op de luchthaven waaide vanochtend een flinke westenwind met uitschieters van zo'n 85 kilometer per uur.

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet

Rond 8.30 uur vanochtend werden de Polderbaan en Zwanenburgbaan voor landend verkeer gesloten vanwege de harde zijwind. Daarvoor in plaats werd eerst de zuidwestelijke Schiphol-Oostbaan geopend en kort daarna de Buitenveldertbaan, waar piloten konden profiteren van een stevige neuswind.

Op de spottersplaats van de Buitenveldertbaan was een handjevol vliegtuigspotters gekomen in de hoop nog wat spectaculaire landingen te zien. Spectaculair werd het misschien niet, maar zelfs met een gunstige wind blijft het mooi om de stuurmanskunsten van de vliegers van dichtbij te bekijken.

De wind is inmiddels wat gaan liggen, maar voor vanavond wordt er weer onstuimig weer verwacht. Voor Schiphol geldt vanaf een uur of 18.00 weer een fikse westenwind met uitschieters van bijna 80 kilometer per uur.