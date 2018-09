Deel dit artikel:













Vrouw (19) tijdens hardlopen aangevallen door vijf jongens Foto: Shutterstock

DIEMEN - (AT5) In Diemen-Zuid is gisteren een 19-jarige vrouw aangevallen door vijf jongens. Ze wilden de telefoon van de vrouw stelen. De politie is op zoek naar getuigen.

Dat gebeurde rond 20.50 uur op de Griend in Diemen, ter hoogte van het tunneltje onder de Van der Madeweg. Het slachtoffer was aan het hardlopen en zag een groepje van vijf jongens het fietspad blokkeren. Toen ze de jongens passeerde, werd ze aangevallen. De daders wilden de telefoon van de vrouw stelen, maar de hardloopster verzette zich en begon hard te schreeuwen. De jongens besloten te vluchten. Even later hielden agenten een 13-jarige verdachte aan. De politie hoopt met informatie van getuigen ook de overige daders te kunnen pakken.