Klim naar de Hemel stopt definitief na 8 oktober

ALKMAAR - Mensen die nog bovenop de Alkmaarse Grote Kerk van het uitzicht willen genieten hebben tot en met 8 oktober de mogelijkheid dat te doen. De organisatie laat weten dat de populaire 'Klim naar de Hemel' dan echt stopt. Inmiddels hebben 80.000 mensen de kerk beklommen.

De Klim naar de Hemel is onderdeel van de viering van het 500-jarig bestaan van de Grote of Sint Laurens kerk in Alkmaar. Op veler verzoek werd de openstelling van de Klim al verlengd naar 8 oktober. Die datum is nu definitief het einde.

De organisatoren van de Klim vinden het na bijna een half jaar mooi geweest. "De toestroom lijkt, nu het toeristisch seizoen afloopt en het herfstweer zijn intrede heeft gedaan, af te nemen", zegt projectleider Rob Marijn. "Daarom is het idee om eventueel nog enkele weken door te gaan afgewezen."

Tijdens de viering van Alkmaar Ontzet, op maandag 8 oktober, is het dus de laatste dag om de gewelfschilderingen op het plafond te bewonderen en over de kerk te wandelen.

Voor alle 450 vrijwilligers die de Klim mogelijk maakten en alle andere betrokkenen wordt op 13 oktober een bedankfeest georganiseerd in de kerk. Ook alle mensen die in 2015 hebben geholpen bij de International Children's Games worden hiervoor uitgenodigd.