Bonte avond met Haarlemse cabaretiers voor eeuw-oude Stadsschouwburg

HAARLEM - "Wat een eeuw, wat een eeuw", zingen de cabaretiers uit volle borst. De ode aan de 100-jarige Stadsschouwburg van Haarlem is zeker een hoogtepunt van de Bonte Gala-avonden die volgende week worden opgevoerd in aanloop naar de echte verjaardag op 30 september.

Tijdens de repetities spat het respect voor de 'Grand Old Lady' van het podium af. Voor Erik van Muiswinkel, Brigitte Kaandorp, Milou Frencken, Jan P. Pietersen en het duo Veldhuis en Kemper is het een thuiswedstrijd.

'Zo pluche'

Ze komen allemaal uit de regio en hebben zo hun eigen herinneringen. "Ik weet nog wel dat ik hier voor het eerst binnen kwam als 7-jarige", weet Van Muiswinkel. "En dan is het zo groot en zo pluche." Het Haarlemse theater staat bekend om haar rode gloed van de stoelen en bekleding.

"Maar het is vooral een schouwburg waar artiesten zich erg welkom voelen", benadrukt regisseur Patrick Stoof. Hij moet van de groep artiesten, die gewend zijn alleen op het podium te staan, een eenheid smeden.

Teringzooi

"Het is nu nog een absolute teringzooi", beaamt Richard Kemper van het duo Veldhuis en Kemper. "Alles rommelt door elkaar, we weten niet waar we moeten staan en wie wanneer is. Maar dat komt uiteindelijk wel goed."

De eerste voorstelling is komende zondagavond al. Op 30 september, precies 100 jaar nadat de Stadsschouwburg voor het eerste het doek op ging, wordt de laatste Bonte Gala Avond opgevoerd.