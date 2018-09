Twee gewonden bij keukenbrand in restaurant Castricum

CASTRICUM - Bij een keukenbrand in restaurant Johanna's Hof in Castricum zijn twee mensen gewond geraakt. Ze hebben tijdens de brand rook ingeademd en zijn met een ambulance naar het ziekenhuis vervoerd.

Volgens de Veiligheidsregio ontstond de brand in de keuken. "Waarschijnlijk in een pan met heet vet", aldus een woordvoerder. De brandweer was uit voorzorg aanwezig met twee brandweerwagen, omdat het pand een rieten dak heeft.

Inmiddels is de brand geblust. Hoe het op dit moment met de slachtoffers gaat is niet bekend. Het is ook onduidelijk hoe groot de schade aan de keuken is.