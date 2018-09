Zandvoortse straat verzet zich tegen plaatsing 'hangcontainer'

ZANDVOORT - Bewoners van de Linnaeusstraat in Zandvoort zijn een handtekeningenactie gestart, omdat ze vrezen voor een hangplek voor jongeren voor hun deur. Het gaat om een container, beter bekend als Jongeren Ontmoetings Plaats (JOP), die nu op een tijdelijke plek staat vanwege bouwwerkzaamheden. De gemeente noemt de Linnaeusstraat als één van de mogelijke definitieve locaties.

Bewoners van de buurt Nieuw Noord lazen in een nieuwsbrief van de gemeente dat de container mogelijk in één van de bochten van de Linnaeusstraat geplaatst wordt. "Begrijp ons niet verkeerd. We gunnen die jongeren van harte een mooie locatie, maar het is niet handig om de container hier neer te zetten", aldus een ongeruste bewoner. Ze vrezen voor overlast en hopen dat de gemeente tot een ander besluit komt. Ze hebben contact proberen op te nemen met de betrokken ambtenaar, maar de telefoon werd nooit opgenomen.

Voorbarig

Een woordvoerder van de gemeente Zandvoort laat weten dat de ophef rondom de plaatsing van de container 'wat prematuur' is. "De gemeente heeft aangegeven dat de Linnaeusstraat een mogelijke locatie is, maar als blijkt dat veel omwonenden dat niet zien zitten, dan gaat de gemeente uiteraard naar alternatieven kijken."

Dat de betrokken ambtenaar niet bereikbaar was, komt doordat iemand anders nu over de JOP gaat en de gegevens in de nieuwsbrief dus niet meer up to date waren. Inmiddels is er contact geweest tussen de gemeente en de actiegroep, om de gemoederen wat tot rust te brengen. Dat lijkt gelukt, maar de actiegroep wil dat het onderwerp wel snel in de raad besproken gaat worden.