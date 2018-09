DekaMarkt Wormerveer ook aankomend weekend nog gesloten

WORMERVEER - De DekaMarkt in Wormerveer waar dinsdag een groot gedeelte van de parkeergarage uit het niets instortte, blijft nog zeker tot maandag gesloten. Dat laat een woordvoerder van de supermarkt weten NH Nieuws.

Maandagochtend komt het bestuur van de winkel weer bijeen om te kijken of het veilig genoeg is om de deuren te openen. In de winkel is weinig te merken van de instorting. Ook het magazijn bleef vrij van schade. Het personeel werkt tijdelijk in andere fillialen.

Een deel van de tweede verdieping van de parkeergarage stortte dinsdag in en belandde op de eerste. Daardoor ontstond flinke schade, maar niemand raakte gewond.

Op dit moment wordt de verdieping onder het ingestorte deel gestut. Als die geplaatst zijn, kan het puin eronder worden opgeruimd. Dat gebeurt waarschijnlijk pas na na het weekend. In de parkeergarage staan nog zo'n twintig auto's. Het is nog onduidelijk wanneer die kunnen worden opgehaald door de eigenaren.