DHL opent nieuw sorteercentrum in Amsterdam

AMSTERDAM - DHL Parcel heeft een nieuw sorteercentrum voor pakketten geopend op het Atlaspark in Amsterdam Westpoort. Daarmee vervangt het bedrijf het oude pand dat op hetzelfde bedrijventerrein stond. Het nieuwe centrum heeft een grotere capaciteit en verbeterde installaties.

DHL investeert 35 miljoen in een nieuwe sorteercentrum vanwege de groei die het bedrijf doormaakt als de op één na grootste vervoerder in e-commerce. De vestiging in Amsterdam heeft ongeveer 250 medewerkers.

Duurzaam

Op het dak van het nieuwe gebouw liggen 4700 zonnepanelen die samen voor 80 procent van de benodigde elektriciteit moeten zorgen. Daarnaast komen er voorzieningen voor het opladen van elektrische vracht- en bestelauto's.