Isobar en Studio Kraftwerk beginnen innovatielab in Amsterdam

AMSTERDAM - Stel, je wil graag een nieuw tapijt kopen en gaat daarvoor naar een woonwinkel. Daar hebben ze een scala aan kleuren, maar wat past nou goed bij je meubels? Dat wil je het liefst al in de winkel zien. Daarom ontwikkelde NowLab Amsterdam voor Karwei een programma waarmee consumenten dat beter in kunnen schatten.

NowLab is nieuw in Nederland en komt voort uit een samenwerking van digitaal bureau Isobar en Studio Kraftwerk. Het laboratium richt zich op producten die bijdragen aan het gebruiksgemak van de consument, bijvoorbeeld door middel van virtual reality. Zoals bij het programma dat NowLab voor Karwei ontwikkelde, wat de bouwmarkt al in verschillende winkels aan het testen is.

Wereldwijd zijn er al veertien vestigingen van NowLab, waardoor er volgens Sven Huberts van Isobar een denktank van zo'n duizend mensen is. "Hierdoor hebben we toegang tot veel kennis en weten we sneller wat werkt", aldus Huberts.

Internationale projecten

Eerder was er in Nederland nog geen fysieke ruimte voor NowLab, maar het Amsterdamse team werkte al wel aan internationale projecten. Zo ontwikkelden zij The Bar voor het Britse drankenconcern Diageo. Dat is een tool die consumenten helpt om cocktails te maken met behulp van de nieuwste spraaktechnologie.

Ook bedachten zij AR Grooming voor Philips. Daarmee maakt NowLab het mogelijk voor mannen om via een app te kunnen zien hoe een baard bij hen staat en welke baard het best past bij hun gezicht.