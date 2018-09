Toch geen grote Ikea-vestiging in Zaandam

ZAANDAM - Er komt geen Ikea in Zaandam. Na een onderzoek van vijf jaar heeft het bedrijf besloten de bouw van filialen in andere landen voorkeur te geven.

Het Zweedse warenhuis ziet ook meteen af van meer vestigingen in Nederland. In het Noordhollands Dagblad valt te lezen dat Ikea "niet uitsluit dat er in Zaandam wel een andere, kleinere winkel komt". De winkel onderzoekt diverse mogelijkheden, aldus een woordvoerder in de krant.

Lees ook: Zaandam neemt afscheid van Bruynzeel-fabriek

In 2013 werden de eerste plannen voor de bouw van een Ikea op de plek van de oude fabriekshallen van Bruynzeel ondertekend. De vestiging zou veertig arbeidsplaatsen bieden en moest anderhalf miljoen bezoekers per jaar trekken.

In 2015 werd de grond vrijgemaakt van gebouwen en klaargemaakt voor de bouw. Daarna werd het stil.