Indrukwekkend eerbetoon aan Anne Faber in Beverwijk: "Familie hart onder de riem steken"

BEVERWIJK - Op de graffiti-gedoogmuur in Beverwijk staat sinds gisteravond een indrukwekkend portret van Anne Faber. Een eerbetoon, zegt graffiti-artiest René Philippo die de schildering maakte met Bas van Kilsdonk. "We willen de familie een hart onder de riem steken. En ze laten weten dat ze niet het gevoel moeten hebben alleen te staan in hun strijd tegen gerechtigheid."

Anne Faber werd op 29 september 2017 gedood door Michael P., die eerder werd veroordeeld voor de verkrachting van twee minderjarige meisjes. "Deze man had nooit vrij rond mogen lopen", vertelt René tijdens het maken van de schildering, vlak buiten het Beverwijkse centrum. "Het is een voorbeeld van justitieel falen. De processen en procedures moeten gewoon veranderen. We hebben het hier over een monster die in mijn ogen nooit vrij had mogen komen. En iemand heeft 'm vrijgelaten met alle gevolgen van dien", aldus de graffiti-artiest.

Sterfdag

Voor de Beverwijkers reden om de familie in de juridische strijd, en in aanloop naar haar sterfdag te steunen. Van Kilsdonk: "Zonde voor de familie, zonder voor dit meisje. Geen woorden voor, nog steeds niet."

Boodschap

Philippo hoopt iets te kunnen veranderen. "Graffiti is niet alleen jezelf neerzetten. Dit is juist ook bedoeld om tegen deuren te schoppen. Een boodschap: om ook de maatschappij soms wakker te schudden als het nodig is. En ik hoop dat dit lukt."