Klim naar de Hemel vandaag dicht door slecht weer en harde windstoten Foto: Alkmaar Centraal

ALKMAAR - De harde wind gooit vandaag roet in het eten voor mensen die de Klim naar de Hemel op de Grote of Sint Laurens Kerk in Alkmaar willen bezoeken. Het bestuur heeft besloten dat het plateau bovenop de kerk vandaag gesloten blijft.

Dat laten ze vanochtend op Facebook weten. Het KNMI heeft voor vandaag code geel afgegeven voor regenbuien, onweer en windstoten. Langs de kust kunnen er windsnelheden worden gehaald van wel 95 kilometer per uur. Rond 10.00 uur vandaag gaat de wind weer liggen, maar vanavond kan het opnieuw flink gaan spoken in de provincie. Lees ook: Herfst trapt af met ronduit onstuimige dag: code geel op herhaling Mensen die een kaartje hebben gekocht, kunnen het gratis laten omboeken naar een andere dag. Morgen wordt er beter weer verwacht, aldus de kerk in het bericht op Facebook.