Motorrijders gewond door nalatigheid Rijkswaterstaat: "Ben ernstig gedupeerd"

HUIZEN - Meerdere motorrijders zijn woest op Rijkswaterstaat omdat de wegbeheerder een gevaarlijke situatie op de oprit Huizen/Blaricum van de A1 veel te laat heeft aangepakt. Pas nadat vijf motorrijders gewond waren geraakt nadat ze waren uitgegleden over een spekgladde lasnaad, werd actie ondernomen.

"Ik reken dit tot de categorie 'nalatigheid'", zegt Hilversummer Robert van den Boogaard tegen De Telegraaf. "Want als er direct serieus was omgegaan met klachten over het wegdek, had ik niet thuisgezeten met vijf gebroken ribben, voet in het gips en bloed in mijn borstholte."

Van den Boogaard liep de verwondingen op toen hij op de oprit naar de A1 weggleed over 'een lasnaad van wel 12 centimeter dikte'. "Schandalig natuurlijk dat die er sowieso lag, maar helemaal als je hoort dat er allang melding van gemaakt was en er al meerdere collega-motorrijders op dezelfde manier gewond zijn geraakt."

In de vangrail

Belangenvereniging Motorrijders Actie Groep zegt tegen de krant dat er medio augustus voor het eerst melding is gemaakt van de gevaarlijke lasnaad. Dat gebeurde nadat een instructeur in de vangrail was beland.

"We waren dan ook stomverbaasd dat amper twee weken later opnieuw iemand onderuit was gegaan met z'n motorfiets", zegt MAG-voorzitter Michiel Buitenwerf. "Uiteindelijk bleken al vier van dit soort incidenten te hebben plaatsgevonden, waarbij naast materiële schade de betrokkenen ook gewond raakten."

'Te laat ingegrepen'

Hoewel Rijkswaterstaat claimt dat de eerste melding begin september binnenkwam, gaat de organisatie wel door het stof. "Dan nog is er te laat ingegrepen. We betreuren het en gaan direct het wegdek herstellen, waardoor er voor motorrijders weer een veilige situatie ontstaat."

Hilversummer Van den Boogaard is blij dat er eindelijk actie wordt ondernomen. "Overigens ga ik mijn schade wel proberen te verhalen op Rijkswaterstaat, want door hun nalatigheid ben ik toch wel ernstig gedupeerd."