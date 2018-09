Herfst trapt af met ronduit onstuimige dag: code geel op herhaling

NOORD-HOLLAND - Voor sommigen was het op 1 september al zo ver, maar vanaf vandaag kan niemand er meer omheen: de herfst is officieel begonnen. En na de mooie nazomer van de afgelopen dagen worden we vandaag dan ook op ronduit gure weersomstandigheden getrakteerd.

Regenbuien, onweersbuien en windstoten: de weergoden hebben vandaag vanochtend al zoveel slecht weer voor ons in petto dat het KNMI code geel heeft afgegeven. Hoewel het in de hele provincie flink kan spoken, worden de zwaarste windstoten op Texel verwacht. Met maxima van zo'n 95 km/u zijn de windstoten in het Waddengebied nog net iets harder dan in de Kop van Noord-Holland en West-Friesland, waar de maxima tussen de 75 km/u en 85 km/u liggen.

OPROEP! Heb jij last van de storm? Of foto's en video's van stormschade of losvliegende takken? Laat het ons weten via een appje naar 0630093003 of mail naar internet@nhnieuws.nl.

Rond 10.00 uur gaat de wind liggen en klaart het wat vaker op, maar lang kunnen we daar niet genieten. Vanaf 20.00 uur wordt het opnieuw onrustig in de atmosfeer, en trekken er behalve regenbuien ook onweersbuien over. Daarbij worden windstoten verwacht die met maxima van 95 km/u nog net iets harder zijn dan die in de ochtend over het land razen. Rond middernacht wordt het weer rustiger, al wacht ons zondag opnieuw een herfstdag.

Verkeer

Zoals gebruikelijk worden verkeersdeelnemers tijdens code geel aangeraden extra voorzichtig te rijden. Vooralsnog levert het slechte weer geen problemen op voor het wegverkeer.

Wie vandaag van of naar Schiphol vliegt, moet wel rekening houden met geannuleerde of vertraagde vluchten. Gisteren liet de maatschappij weten dat het vanwege de stormachtige weersvoorspelling honderd retourvluchten heeft geannuleerd. "We hebben besloten er vluchten tussenuit te halen, zodat reizigers niet stranden op Schiphol", zei een woordvoerder.