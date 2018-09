'Dodencel verzetsheldin Hannie Schaft mogelijk gesloopt'

AMSTERDAM - Omwonenden van de voormalige gevangenis in de Havenstraat maken zich zorgen om de verbouwing van het monument. De laatste cel van 'het meisje met de rode haren' dreigt verloren te gaan.

De gevangenis is gekocht door de British School of Amsterdam en binnenkort beginnen de werkzaamheden. Deze week kregen omwonenden een brief in de bus waarin aangekondigd werd dat er onder andere muren gesloopt zullen worden om zo klaslokalen te creëren.

Simon Bornstein, voorzitter van bewonersorganisatie Wijkraad Amsterdam Zuidwest, vreest dat de dodencel van Hannie Schaft daarbij verloren zal gaan. De communistische verzetsheldin bracht haar laatste nachten door in de gevangenis. Ook verzetsheld Gerrit van der Veen en Anne Frank en haar familie zaten in de gevangenis opgesloten.

Precieze cel niet te achterhalen

Bornstein hoopt dat de cellen en hun historie bewaard zullen blijven. Nu het gebouw geen gevangenis meer is zouden deze cellen zelfs openbaar gemaakt moeten worden. Hij hoopt dat de expatkinderen de cellen zullen adopteren en er les over krijgen.

Dat lijkt alleen een lastig karwei. Volgens het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD) is niet te achterhalen in welke cellen de verzetshelden en familie Frank precies vastzaten.

Monument

Bornstein en andere omwonenden hebben de kwestie inmiddels aangekaart bij de gemeente en ook de hulp gevraagd van de Nationale Hannie Schaft Stichting. Ze maken zich overigens niet alleen zorgen om het verdwijnen van de cellen, maar ook de sloop van buitenmuren waardoor de buitenkant van het monument en het stadszicht er anders uit zullen zien.

Hannie Schaft werd vlak voor het einde van de oorlog geëxecuteerd in de duinen bij Bloemendaal. De communiste nam deel aan het gewapende verzet tegen de Duitse bezetting. Gerrit van der Veen was onder ander een van de mannen die de aanslag op het bevolkingsregister pleegden.