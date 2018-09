NHNext 2018: de kracht van Noord-Holland Noord

ALKMAAR - In Victorie in Alkmaar vindt vandaag NHNext 2018 plaats: een congres om de impact van Noord-Holland Noord te laten zien. "We zijn goed in heel veel dingen."

Thijs Pennink is directeur van het ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord: een organisatie die nieuwe bedrijven op weg helpt. Meer bedrijven betekent meer werkgelegenheid in de regio en dat is precies het doel van de provincie.

Vergeleken met de metropoolregio Amsterdam is het een stuk minder bekend wat er allemaal in Noord-Holland Noord gebeurt. "Wij zijn goed in agrifood, wij zijn goed in energie en water. En dat is ook iets wat de metropoolregio nodig heeft. De metropoolregio heeft weer andere kunde en kennis", aldus Pennink.

Energietransitie

Tijdens het congres gaat het onder meer over de energietransitie waar Nederland mee te maken krijgt. We stoppen met olie en aardgas en stappen over op duurzame energie.

Een voorbeeld is de overstap naar waterstofgas. In Alkmaar zijn bedrijven actief die, gesteund door het ontwikkelingsbedrijf, nieuwe waterstofeconomie mogelijk gaan maken. Zo produceert het bedrijf Hygro het waterstofgas en GP Groot exploiteert het tankstation waar die waterstof binnenkort getankt kan worden.

Enorme primeur

"De stap naar waterstof is echt heel bijzonder. Hier in Alkmaar hebben wij een enorme primeur te pakken", vertelt Erik Metselaar van GP Groot. Naast het waterstofstation realiseert het bedrijf een gigantisch zonnepark in Alkmaar. Zevenduizend huishoudens krijgen in de toekomst stroom dankzij de zonnepanelen van dat park.

"Dat zijn allemaal mooie voorbeelden van bedrijven die we in ons gebied hebben, die wij verder helpen en die uiteindelijk Nederland verder helpen. Ik ben gewoon waanzinnig trots", glundert Pennink.