Corso-koorts: Winkel gaat met meer dan 28 praalwagens voor recordjaar

WINKEL - Het Bloemencorso in Winkel belooft een uitstekend jaar te worden. Net als in recordjaar 1978 doen er 28 praalwagens maar mee, maar dit jaar zijn er ook nog eens de 30 wagens van de Kindercorso. Vanavond worden de bloemen uitgedeeld aan de teams.

Bij de grote hal van Spaansen is het een komen en gaan. Bakken vol dahlia's gaan richting de schuren waar de mooiste creaties worden gebouwd.

Corso-koorts

Peter Wittekoek is een lokale beroemdheid, hij heeft een eigen nieuwspagina en brengt ook een magazine uit vol met verhalen over zijn regio. Rond deze tijd begint zijn sneller te stromen slaat ook bij hem de Corso-koorts toe. "Voor het Corso - en dan vooral de laatste week - moet alles wijken. Ik slaap weinig!"

Het is voor Peter de veertigste keer dat hij meebouwt aan een praalwagen. Het Corso-gevoel zit er diep in: "Vroeger, toen ik wel eens ging solliciteren, nam ik het ook mee in mijn gesprek: Over mijn salaris worden we het altijd eens maar in september moet ik drie weken vrij hebben. Als dat niet ging dan kwam ik er ook niet werken. Ja, je moet een beetje gek zijn. Dat is die Corso-koorts."

Hele jaar sparen

Bloemencorso in Winkel zit in de lift. in de jaren '90 kwam de klad er in en daalde het aantal deelnemers. Vanwege een stevige storm konden de wagens in 1993 zelfs niet rijden. Dat was een dieptepunt. Maar dit jaar is het animo enorm. "Daar mag je toch trots op zijn", zegt Wittekoek, "Dat je dat met zo'n kleine gemeenschap kunt neerzetten. En die wagens kosten niet niks. Je hebt het over duizenden euro's. En ze sparen er ook het hele jaar voor. Dat is gewoon heel leuk."

Het corso wordt komende zondag gehouden. De dag begint om tien uur met een markt, daarna volgt een muzikaalprogramma. De optocht begint om één uur met de Kindercorso.