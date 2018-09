Koningin van het Haarlemse ijs geëerd in eigen zaak

HAARLEM - Haarlemmers hebben donderdag afscheid genomen van Beate Garrone. In haar ijswinkel konden mensen nog één keer bij haar langskomen.

Beate stond tientallen jaren achter de toonbank van ijswinkel Garrone. Ze was een meesterijsbereider en stond erom bekend altijd klaar te staan voor klanten. In 2016 werd ze getroffen door een hersenbloeding, waarna ze in een coma raakte. Vorige week overleed ze op 69-jarige leeftijd.

De geliefde Haarlemse lag donderdag opgebaard in haar ijswinkel. Vele klanten maakten gebruik van de mogelijkheid om afscheid van haar te nemen. Zo ook David Pakasi, die bevriend is met Beate sinds zijn dochter en haar zoon ooit wat hadden samen:

Beate lag omgeven door vele bloemen in haar winkel. Een meisje dat lange tijd bij haar kist bleef staan heeft vroeger zelf in de winkel gewerkt. Ze is geraakt door wat Beate voor iedereen heeft betekend:

De winkel heeft vele trouwe klanten, zoals een voorbijganger die ook het condoleanceregister heeft getekend en even binnen is geweest om afscheid te nemen. Sinds 1956 komt hij al in de winkel. Hij kent Beate doordat zijn vrouw naast haar in het ziekenhuis lag.

Vrijdag om 14.30 uur vindt de openbare begrafenis plaats op de Algemene Begraafplaats in Heemstede. Na de begrafenis is er een bijeenkomst in restaurant landgoed Groenendaal.

IJszaak Garrone gaf eerder bij NH Nieuws aan dat de ijszaak de rest van het jaar gesloten blijft. "Mama is ons zo dierbaar geweest. We hebben echt even tijd nodig om dit te verwerken, om te rouwen", vertelden zoons Alessandro, Orlando en Rinaldo.