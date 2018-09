Lage opbrengsten voor tulpentelers in West-Friesland: "Mijn bollen zijn kleiner!"

OPMEER - De extreme weersomstandigheden van het afgelopen jaar hebben geen goede uitwerking gehad op de tulpenteelt in West-Friesland. "Mijn bollen zijn zichtbaar kleiner en sommige wat oudere boeren zeggen dat de opbrengst nog nooit zo slecht geweest is", aldus Hensbroeker tulpenteler Fred van Schagen.

Toen de bollen vorig najaar de grond in gingen, was het extreem nat. De kleigrond in West-Friesland is in zo'n situatie minder gunstig vergeleken met een zandbodem elders in het land. Fred van Schagen is eigenaar van Van Schagen Tuplips in Hensbroek. Hij zegt: "Er zijn bollen verzopen toen. Ook bij mij is dat gebeurd."

Vorse vorstperiode en lang heet

Aan het einde van de winter kwam er nog een stevige vorstperiode, waar de bollen ook niet goed tegen kunnen en flink van te lijden hebben gehad. "En in de zomer was het natuurlijk lang warm en droog en daar groeien de bollen en planten ook niet goed van," vertelt Van Schagen.

Uiteindelijk zijn er minder bollen geteeld en veel bollen zijn kleiner van omvang. Van Schagen heeft ook schade opgelopen. "Ik denk dat wij tussen de tien en vijftien procent minder opbrengsten hebben. Maar ik weet dat er collega's zijn bij wie dat is opgelopen tot wel dertig á veertig procent."

Komend seizoen

Over een paar weken is het weer tijd om een nieuwe lading bollen in de grond te steken voor komend voorjaar en Van Schagen ziet het positief in. "De grond is nu goed, maar er kan nog van alles gebeuren in die paar weken tijd. Maar dat zien we dan wel weer. We zijn gewend om met verschillende weersomstandigheden om te gaan. Ik lig er gelukkig niet snel wakker van."